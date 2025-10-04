Baltijas balss logotype
В каком виде тыква полезнее всего? 0 598

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?

О пользе тыквы сказано уже многое. Но польза — понятие неоднозначное. В зависимости от способа приготовления тыква может приносить ее больше или меньше. Вот как получить максимум пользы из этого продукта.

Как сохранить полезные свойства тыквы

Тыква богата пищевыми волокнами, органическими и омега-кислотами, пектином. В сыром продукте мало калорий. Кроме того, тыква оказывает положительное влияние на микробиоту. Нельзя не упомянуть и каротин, калий, магний, витамины.

Но, как известно, многие полезные элементы не сохраняются при термической обработке. Например, витамин С, которого в тыкве тоже много, разрушается при температуре 60-70 °C. Поэтому, чтобы сохранить полезные свойства этого продукта, приготовить его нужно правильным способом.

Способы приготовления тыквы

За годы практики у многих появляется любимый способ приготовления пищи: кто-то любит жареное, другие предпочитают готовить на пару и так далее. Но если вы хотите подать к столу тыкву, важно обращать внимание не только на простоту и вкусовые предпочтения. Как же готовить тыкву, чтобы сохранить максимум пользы?

Самые полезные способы приготовления

Запекание — это один из наиболее щадящих и самых полезных способов приготовления. Многие считают, что именно в печеной тыкве остается больше пользы. Так лучше всего получается сохранить важные для организма элементы.

Приготовленная на пару тыква не только останется полезной, но еще и будет хорошо усваиваться. Поэтому такая тыква хороша для желудка. В этом виде продукт легко переваривается — это особенно важно для людей с проблемами ЖКТ.

Суп-пюре — тоже отличный вариант, как можно приготовить тыкву. Для детей, особенно маленьких, подойдет именно такой способ.

В вареной тыкве пользы чуть меньше, потому что так из нее вымываются витамины. Тем не менее остаются бета-каротин и антиоксиданты. А чтобы сохранилось еще больше ценных веществ, рекомендуем нарезать тыкву крупными кусочками и использовать меньше воды.

Сырую тыкву можно назвать лидером, ведь она совсем не подвергается обработке, и полезные вещества сохраняются в первоначальном виде. Но вместе с тем такая тыква хуже переваривается и в ней больше сахара.

Менее полезные способы приготовления тыквы

Жареная тыква считается менее полезной. Она не только проходит термическую обработку на высоких температурах, но и готовится с использованием масла, что увеличивает калорийность тыквы. Приготовленная таким образом тыква для похудения не подойдет.

Использовать сахар при приготовлении любых блюд из тыквы тоже не рекомендуется, ведь, как известно, он вреден сам по себе. Тыква и так достаточно сладкая, но, если хочется усилить ее вкус, лучше добавить мед. Кстати, недавно мы рассказали, какая специя помогает тыкве раскрыться.

Видео