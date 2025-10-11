Baltijas balss logotype
Диетолог назвала несколько полезных блюд из тыквы

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог назвала несколько полезных блюд из тыквы

Тыква может стать основой множества полезных блюд, в том числе и смузи. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, такой напиток поддерживает работу желудочно-кишечного тракта и полезен для печени. Для его приготовления следует отварить 100 г тыквы до мягкости, затем соединить ее с клубникой, 50 г сезонного яблока и кислой ягодой, например черноплодной рябиной или облепихой.

Помимо смузи, можно приготовить и суп-пюре: варим тыкву и батат, пюрируем их в блендере, добавляем креветки, базилик и сливки.

Еще один способ — рагу. Вариант приготовления: тушим бедро индейки с луком и морковью, добавляем столько воды, чтобы она покрывала ингредиенты. Когда мясо будет готово, добавляем нарезанную тыкву, кабачок и батат в равных частях. Тушим под крышкой до готовности, за 5-10 минут до конца приготовления добавляем специи по вкусу.

Читайте нас также:
#кулинарные рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

