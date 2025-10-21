Антибиотики применяются в животноводстве не только для лечения, но и для ускорения роста животных. Мясо со следами примененных препаратов нередко попадает на наш стол.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Дарья Садовская объяснила, как выбрать «чистый» мясной продукт.

Зачем животным антибиотики

По словам врача, антибиотики меняют микробиоту кишечника и снижают чувствительность тканей к инсулину. За счет этого увеличивается масса животного. Кроме того, птица и скот нуждаются в профилактике и лечении различных заболеваний.

Если на производстве нарушали технологию применения антибактериальной терапии, не производили итоговые проверки, и следы препаратов оставались в мясе, пострадать может и человек.

«Даже если вы никогда не проходили терапию антибиотиками, вы 100 % их ели (около 70–80 % всех антибиотиков в мире используются в животноводстве для откорма и профилактики болезней)», — сообщила врач.

Остаточные антибиотики нарушают баланс кишечной микрофлоры, ослабляют иммунитет и замедляют обмен веществ. Со временем это повышает риск лишнего веса, инсулинорезистентности и проблем с пищеварением. Но главная угроза — развитие антибиотикорезистентности, лечение инфекций становится неэффективным.

Какие виды мяса — самые «чистые»

Так, Садовская посоветовала обращать внимание на происхождение продукта и выбирать мясо, для которого антибиотики используют реже всего:

цесарку; гуся; баранину; козлятину; дичь; пастбищную говядину.

Утки, перепелки, кролики и откормочный крупный рогатый скот находятся где-то посередине. Многое зависит от условий их содержания, важно проверять производителя. В идеале антибиотики им не нужны, хватает и собственного иммунитета.

Другое дело — куры-бройлеры, индейки, телята и свиньи. У этих животных слабый иммунитет, особенно в первые недели жизни, поэтому на крупных фермах антибиотики добавляют в корм и воду регулярно.