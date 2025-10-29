Baltijas balss logotype
«Ешьте ложками, чтобы быть здоровыми»: врач назвала самые полезные виды варенья

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Ешьте ложками, чтобы быть здоровыми»: врач назвала самые полезные виды варенья

Чем холоднее становится на улице, тем чаще люди присматриваются к заготовленному с лета варенью. Терапевт Зумруд Омарова рассказала, какие виды угощения порадуют и вкусом, и пользой.

По словам врача, дома следует держать разные варианты варенья, ведь у каждого будет свой набор полезных свойств. В целом любое варенье содержит пектин, улучшающий пищеварение. И, конечно, варенье эффективно при лечении простуды.

В зависимости от главного ингредиента к основным характеристикам продукта будут прибавляться индивидуальные, Например, апельсиновое варенье не только укрепляет иммунитет, но и поддерживает красоту кожи. Варенье из ягод облепихи считается «природным антибиотиком». Клюквенная заготовка тоже обладает антибактериальным эффектом. Кроме этого оно улучшает зрение и поддерживает работу печени.

Более распространенные виды варенья — малиновое, вишневое и сливовое. Первое спасет от высокой температуры, ускорит борьбу организма с ОРВИ и снизит риск онкологии. Второе, вишневое, нормализует артериальное давление, улучшит настроение и облегчит засыпание. Сливовое варенье богато витаминами, предупреждающими тромбоз. А еще оно работает как мягкое слабительное.

Зумруд Омарова отметила, что варенье можно делать не только из ягод, но и из орехов. Тогда угощение, богатое йодом, станет незаменимым для щитовидной железы.

#полезно знать
Оставить комментарий

Видео