Этот способ приготовления делает брокколи и цветную капусту полезнее — подтвердили исследования 0 410

Еда и рецепты
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этот способ приготовления делает брокколи и цветную капусту полезнее — подтвердили исследования

Обычно брокколи и цветную капусту либо варят, либо запекают. Но можно упростить задачу.

Кулинарный эксперт Мэри Берри предложила самый простой способ приготовления капусты. Обычно она отказывается от варки и запекания в пользу быстрой обжарки брокколи и цветной капусты. Так они становится даже полезнее, уверили эксперты Daily Mirror. Почему вареные брокколи и цветная капуста — менее вкусные и полезные

При традиционном приготовлении брокколи и цветная капуста становятся водянистыми и приобретают неприятную горчинку. Также теряется часть витаминов группы В и витамин С.

Кроме того, согласно исследованию, представленному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, при нарезке брокколи и легкой обжарке на сковороде лучше сохраняется антиоксидант сульфорафан — соединение, характерное для крестоцветных и связанное с защитой от рака.

#кулинария #витамины #еда #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
