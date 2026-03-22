Не только морковь: продукт, который поддерживает здоровье печени и глаз

Дата публикации: 22.03.2026
Нутрициолог поделилась неожиданными полезными свойствами сливочного масла.

 

Употреблять или нет?

В последние годы все чаще звучат рекомендации сократить потребление сливочного масла из-за его высокого содержания холестерина. Так ли это на самом деле, объяснила врач-нутрициолог Ольга Кащеева.

- Масло является одним из самых полезных продуктов. В его составе содержится множество веществ, положительно влияющих на наше здоровье, - утверждает эксперт.

Исследования показали, что сливочное масло включает в себя такие важные микроэлементы, как железо, натрий, фосфор, кальций, а также витамины A, C, D, E, K и группы B. Кроме того, оно является отличным источником полезных молочных жиров (50–82,5 процента в обычном масле и не менее 99 процентов в топленом).

Как сливочное масло влияет на организм?

Если не употреблять сливочное масло в чрезмерных количествах, оно принесет только пользу. Например:

* укрепляет нервную и сердечно-сосудистую системы,

* улучшает функционирование печени и желчного пузыря,

* повышает остроту зрения,

* предотвращает появление морщин,

* укрепляет волосы,

* делает кожу более увлажненной и бархатистой.

Важно отметить, что жирные кислоты, содержащиеся в масле (жирность не менее 72 процентов), особенно необходимы для правильного развития детей. Этот продукт способствует активизации мозговой деятельности и предотвращает развитие ожирения.

По словам эксперта, оптимальная норма потребления составляет не более 15-25 граммов сливочного масла в день. Этого количества достаточно для приготовления двух вкусных бутербродов или добавления в две порции пасты.

Как правильно употреблять сливочное масло?

Чтобы сливочное масло приносило вашему организму только пользу, следуйте следующим рекомендациям:

* не превышайте рекомендованное количество. Избыточное потребление негативно скажется на работе сердца и пищеварительной системы, а также может привести к лишнему весу.

* старайтесь употреблять масло по утрам. Это насытит ваш организм полезными жирными кислотами и активизирует работу мозга.

