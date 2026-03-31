Когда речь заходит о стремлении избавиться от лишнего веса, многие из нас в первую очередь исключают из своего рациона калорийные продукты. Они становятся нашими главными противниками, и большинство людей просто отказывается от них, занося в черный список. Однако это не самое разумное решение, ведь многие из этих продуктов действительно могут помочь в борьбе с лишними жировыми отложениями, снижая уровень холестерина и обогащая организм витаминами и другими полезными веществами.

Фисташки

560 ккал/100г, стандартная порция 30 г

Фисташки — это одни из самых полезных орехов, которые стоит включить в свой рацион, несмотря на их калорийность. Диетологи советуют выбирать орехи в скорлупе, так как это отвлекает вас на процесс их очищения, замедляя прием пищи и позволяя организму быстрее сигнализировать о насыщении. Зеленый и фиолетовый пигменты в этих орехах указывают на высокое содержание антиоксидантов, а недавние исследования показывают, что фисташки полезны при гестационном диабете, который может возникнуть во время беременности. Кроме того, они способствуют снижению уровня «плохого холестерина» в крови.

Авокадо

160 ккал/100г, стандартная порция 200 г

Авокадо за последние годы завоевало популярность, и на это есть причины. Этот плод является источником полезных мононенасыщенных жиров, которые помогают снижать уровень холестерина. Он содержит почти тридцать витаминов, включая фолиевую кислоту и лютеин. Кроме того, авокадо очень сытное и вкусное. Если вам трудно найти спелые авокадо в магазинах, помните, что они могут дозревать дома, как и бананы. Через несколько дней они станут действительно вкусными.

Стейк

300 ккал/100г, стандартная порция 150 г

С точки зрения диетологов, постное мясо является отличным источником белка, железа и витаминов группы B, поэтому мясо стоит включать в рацион, но важно не злоупотреблять им и избегать больших порций. Например, в молодом баранине содержатся мононенасыщенные жиры и альфа-линоленовая кислота, нехватка которой может привести к мышечной слабости и перепадам настроения.

Шоколад

580 ккал/100г, стандартная порция 40 г

Возможно, вы не ожидали увидеть шоколад в этом списке, но он действительно полезен как для худых, так и для полных людей. Во-первых, шоколад поднимает настроение, что особенно важно во время диеты. Во-вторых, он содержит флавоноиды, которые улучшают проницаемость стенок сосудов и способствуют выработке оксида азота в крови, что в свою очередь улучшает кровообращение. Речь идет о качественном шоколаде с содержанием какао не менее 75-80%.

Семена чиа

480 ккал/100г, стандартная порция 10 г

Семена чиа — это один из самых уникальных продуктов, богатых полезными веществами. Одно из их главных достоинств — высокое содержание Омега-6 и Омега-3 кислот. При попадании в желудок семена разбухают, что создает чувство сытости и уменьшает желание перекусить. Диетологи рекомендуют замачивать семена чиа на ночь в воде или молоке, а утром добавлять их в йогурты, каши или мюсли.

Кокосовое масло

895 ккал/100г, стандартная порция 10 г

Кокосовое масло состоит из среднецепочечных триглицеридов, которые лучше растворяются в воде, поэтому его можно добавлять как в горячие, так и в холодные блюда. Это масло легче усваивается организмом, способствует ускорению метаболизма и снижению уровня холестерина. В настоящее время кокосовое масло можно легко найти в супермаркетах, и его цена вполне доступна.

Киноа

360 ккал/100г, стандартная порция 50 г (в сухом виде)

Киноа — это злак, название которого может показаться сложным, но он действительно заслуживает внимания и места в вашем рационе. Эта культура входит в число самых полезных продуктов в мире. Она помогает снижать уровень сахара и холестерина, что особенно важно для людей с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким кровяным давлением. Киноа богата клетчаткой, способствует выведению токсинов и шлаков из организма, а также оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Киноа можно готовить как рис, использовать в качестве основы для различных блюд и салатов или употреблять в виде каши.

Сухофрукты

360 ккал/100г, стандартная порция 50 г

Сухофрукты известны своим богатым содержанием полезных веществ и витаминов, но выбирая их, обращайте внимание на отсутствие добавленного сахара. В таком случае, почему бы не порадовать себя горстью полезных сухофруктов время от времени, как награду за усилия в борьбе с лишним весом?

Анна Залесская