Готовим домашнее мороженое из трех ингредиентов: вкуснее магазинного

Дата публикации: 24.05.2026
Что может быть лучше холодного, слегка подтаявшего мороженого в летнюю жару? Конечно, мороженое, приготовленное самостоятельно.

 

В этом простом рецепте всего три ингредиента. Для приготовления вкусного лакомства вам понадобятся:

200 граммов сгущенного молока;
600 миллилитров 33%-х сливок;
1 чайная ложка экстракта ванили.

Соедините все компоненты будущего мороженого в глубокой емкости. Взбейте их при помощи миксера до образования жестких пиков. Наполните получившейся массой формочки для мороженого, которые можно заменить обычными картонными стаканчиками.

Теперь дождитесь, пока десерт замерзнет в морозильной камере. Обычно на это уходит от трех до пяти часов.

Если у вас случайно осталась шоколадка, можно приготовить настоящий ванильный пломбир в шоколаде. Растопите плитку на водяной бане и окуните застывшее мороженое в шоколад, после чего вновь отправьте его в морозильник.

Простое, вкусное и быстрое угощение готово.

