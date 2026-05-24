Кукуруза — это вкусное летнее лакомство, которое нравится не только детям.

Как только молодая кукуруза появляется в продаже, многие сразу покупают початки, чтобы отварить и насладиться её вкусом.

Кукуруза полезна даже в отварном виде, так как сохраняет множество полезных веществ. Эта зерновая культура содержит клетчатку, легкоусвояемые растительные белки, аминокислоты и антиоксиданты.

Как правильно сварить початки, чтобы кукуруза получилась сладкой и вкусной

Прежде всего, выбирайте початки с молодыми зернышками, которые должны быть яркого светло-желтого цвета. Если кукуруза имеет насыщенный желтый цвет, она может оказаться жесткой.

Перед варкой початки кукурузы нужно промыть под проточной водой и удалить сухие листья. Рекомендуется замочить кукурузу в холодной воде на 1 час.

Время приготовления кукурузы зависит от сорта и возраста. В среднем молодую кукурузу можно сварить за 15 минут, но некоторые кормовые сорта могут потребовать до 2 часов варки.