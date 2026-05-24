Почему стоит включить клюкву в рацион? 0 71

Дата публикации: 24.05.2026
Маленькие красные плоды — настоящий источник полезных веществ.

 

Из-за характерного кисло-горького вкуса клюкву редко едят в свежем виде. Чаще всего из нее готовят витаминные соки, смузи и морсы, а также используют в качестве ингредиента для соусов и добавки к мясным блюдам и соленьям.

Кустарники клюквы растут на болотах в Северном полушарии. Наиболее богата ценными веществами весенняя клюква, тогда как ягоды, собранные ранней осенью, содержат меньше сахара, но быстрее портятся. Клюквенный морс часто рекомендуют при простудах благодаря высокому содержанию витамина С, который превышает уровень в цитрусовых.

Клюква на 88% состоит из воды, остальная часть — это клетчатка и углеводы. В чистом виде ягоды содержат очень небольшое количество калорий: в 100 граммах — 46 калорий, 0,4 г белка, 12,2 г углеводов и 0,1 г жира. В клюкве присутствуют бета-каротин, витамины A, E и K, а также витамины группы B (B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9). Кроме того, ягоды содержат кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец и селен.

Рассмотрим основные полезные свойства клюквы.

Поддерживает здоровье сердца

Полифенолы, содержащиеся в ягодах, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление клюквы полезно для людей с сердечными заболеваниями, а добавки с клюквой могут помочь уменьшить индекс массы тела и повысить уровень «хорошего холестерина».

Способствует улучшению памяти

Регулярное употребление клюквы может помочь улучшить память и работу мозга. Исследования ученых из Университета Восточной Англии показали, что небольшая порция ягод улучшает зрительную память и положительно влияет на нервную систему людей в возрасте 50–80 лет.

Защищает от инфекций

Благодаря содержанию проантоцианидинов клюква может снизить риск инфекций мочевыводящих путей. Эти вещества препятствуют размножению кишечной палочки на слизистой оболочке мочевого пузыря и мочевыводящих путей у детей и взрослых. Однако для лечения инфекций одной клюквы недостаточно, необходимы средства, назначенные врачами.

Защищает зубы от кариеса

Проантоцианидины, содержащиеся в клюкве, могут защитить зубы и десны от болезнетворных бактерий. Ученые Центра биологии полости рта и стоматологического факультета Истмана при Медицинском центре Университета Рочестера в Нью-Йорке выяснили, что эти вещества препятствуют прикреплению бактерий к поверхности зубов и защищают десны.

Противопоказания

Клюква считается безопасной для здоровья при умеренном употреблении. Однако при переедании могут возникнуть неприятные эффекты, негативно влияющие на пищеварение. Также не стоит увлекаться клюквой тем, кто имеет предрасположенность к мочекаменной болезни.

