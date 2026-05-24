Полезное изобретение для любителей кулинарии, которые сталкиваются с проблемой разваливающихся роллов и кебабов.

Группа студентов Университета Джонса Хопкинса создала, возможно, первую в мире съедобную клейкую ленту, которая поможет удерживать буррито и шаурму в целостности.

Эта съедобная лента называется «Tastee Tape». Она состоит из «пищевого волокнистого каркаса и органического клея», который обеспечивает надежное удержание ингредиентов в буррито как во время приготовления, так и во время еды.

Tastee Tape можно применять для различных продуктов, включая лепешки, тако и гирос.

Состав клейкой ленты

На данный момент студенты подали заявку на патент и не могут раскрыть полный состав своей разработки. Однако они уверяют, что «все ингредиенты безопасны для употребления, а лента состоит из пищевых компонентов и обычных пищевых и диетических добавок».

Продукт представлен в виде предварительно нарезанных полосок длиной пять сантиметров, которые прикреплены к листам вощеной бумаги. Чтобы сделать ленту липкой, достаточно смочить ее водой.

Съедобный клей может быть использован не только для роллов и буррито, но и для склеивания тортов или исправления кулинарных ошибок.