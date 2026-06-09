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Как правильно подготовить молодой картофель для варки: советы по готовке 0 100

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно подготовить молодой картофель для варки: советы по готовке

Молодой картофель любят многие, и его можно подавать с сливочным маслом и свежей зеленью.

 

После долгой зимы хочется чего-то вкусного. Молодой картофель станет еще более аппетитным, если его правильно подготовить к варке и очистить.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам приготовить вкусный обед или ужин.

1. Выбирайте клубни одинакового размера, чтобы они сварились одновременно.

2. Перед варкой залейте молодой картофель кипятком. Если оставить его в холодной воде, он получится водянистым.

3. Чистите картошку непосредственно перед варкой, иначе она быстро потемнеет. Перед тем как начать, замочите картошку в холодной воде на 10 минут.

4. Кожуру с клубней лучше соскабливать ножом, овощечисткой или жесткой стороной губки для мытья посуды.

5. Чтобы картошка сварилась быстрее, добавьте в воду немного сливочного масла (примерно 20 граммов).

6. Уровень воды в кастрюле должен быть примерно на два пальца выше картофеля.

7. Если вы готовите пюре, солите молодую картошку в конце варки. Если посолить в начале (1 ч. л. соли на 0,5 кг картошки), она получится более плотной.

8. После закипания варите картошку на медленном огне, чтобы она проварилась равномерно.

И в завершение, подавайте молодой картофель к столу, посыпав свежей зеленью и обильно полив сливочным маслом.

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