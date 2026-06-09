Молодой картофель любят многие, и его можно подавать с сливочным маслом и свежей зеленью.
После долгой зимы хочется чего-то вкусного. Молодой картофель станет еще более аппетитным, если его правильно подготовить к варке и очистить.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам приготовить вкусный обед или ужин.
1. Выбирайте клубни одинакового размера, чтобы они сварились одновременно.
2. Перед варкой залейте молодой картофель кипятком. Если оставить его в холодной воде, он получится водянистым.
3. Чистите картошку непосредственно перед варкой, иначе она быстро потемнеет. Перед тем как начать, замочите картошку в холодной воде на 10 минут.
4. Кожуру с клубней лучше соскабливать ножом, овощечисткой или жесткой стороной губки для мытья посуды.
5. Чтобы картошка сварилась быстрее, добавьте в воду немного сливочного масла (примерно 20 граммов).
6. Уровень воды в кастрюле должен быть примерно на два пальца выше картофеля.
7. Если вы готовите пюре, солите молодую картошку в конце варки. Если посолить в начале (1 ч. л. соли на 0,5 кг картошки), она получится более плотной.
8. После закипания варите картошку на медленном огне, чтобы она проварилась равномерно.
И в завершение, подавайте молодой картофель к столу, посыпав свежей зеленью и обильно полив сливочным маслом.
Оставить комментарий