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Как сделать маринованные огурцы хрустящими: секрет от бабушки 0 81

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать маринованные огурцы хрустящими: секрет от бабушки

Бесплатный ингредиент, который сделает маринованные огурцы более вкусными и хрустящими.

 

Этот секрет использовался несколько десятков лет назад и вновь становится популярным.

Не все хозяйки знают, что определенные ингредиенты влияют на хрустящесть маринованных огурцов.

Советские кулинары знали, что листья дуба придают овощам хрусткость. Например, на 6 кг огурцов следует взять 20 листочков.

Кроме того, дубовые листья придают огурцам терпкий аромат и вкус, а также способствуют более длительному хранению маринованных овощей.

После приготовления огурцы можно пробовать примерно через 30 дней, когда они достигнут нужной кондиции и дубовые листья раскроют свои лучшие качества.

Некоторые хозяйки добавляют и другие компоненты: листья вишни, смородины, семена горчицы и даже немного водки.

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