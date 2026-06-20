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Необычное применение рассола: не спешите выливать этот ценный продукт 0 75

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Необычное применение рассола: не спешите выливать этот ценный продукт

После того как соленья из банки попадают на стол, рассол часто оказывается вылитым. Однако этот соленый продукт может быть использован повторно, придавая привычным блюдам новый и яркий вкус.

 

Одним из способов повторного использования рассола является приготовление кляра для рыбы или курицы.

Для этого нужно влить стакан огуречного рассола в миску с таким же количеством муки.

К получившейся смеси добавьте 2 яйца и щепотку соды. Затем тщательно взбейте массу, чтобы избежать комочков.

Добавьте 1 столовую ложку растительного масла, и ваш великолепный кляр готов.

Приготовленная таким образом рыба или мясо не будут иметь кислого вкуса — от рассола останется лишь легкий пряный аромат.

Если вместо пшеничной муки использовать кукурузную, кляр получится еще более пушистым и приобретет приятный ярко-желтый оттенок.

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