Макароны — это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления блюд на завтрак, обед и ужин. Рецептов с ними существует множество.

Для большинства людей процесс приготовления макарон ассоциируется с их варкой. Однако существует и другой метод — жарка.

Вермишелевый суп

Перед тем как готовить блюдо, вермишель обжаривают на сухой сковороде в течение 5 минут. Это позволяет избежать разваривания вермишели, которая не превратится в кашу во время приготовления.

Суп станет более вкусным и аппетитным на вид. Этот же принцип применим и к другим макаронам, которые добавляют в супы.

Вермишелевая каша

Здесь действует тот же принцип, что и в случае с супом. После обжарки вермишель заливают горячим молоком и оставляют на 5 минут или варят в молоке, но меньшее время.

Макароны по-флотски

Кулинары утверждают, что это популярное блюдо раскрывает новый вкус после обжарки. В той же сковороде готовят остальные ингредиенты, затем добавляют макароны и заливают небольшим количеством воды (достаточно полстакана). Крышку можно не накрывать.