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Когда и как правильно солить супы, гарниры и мясные блюда 0 56

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда и как правильно солить супы, гарниры и мясные блюда

Старая русская пословица гласит: недосол на столе, пересол – на спине. Чтобы избежать конфуза за столом, важно знать, когда добавлять соль в различные блюда.

 

Супы

При варке бульона на мясе соль следует добавлять примерно за 30 минут до готовности. Если в супе есть грибы, лучше всего посолить его в самом конце.

Для ухи или овощного бульона рыбу или овощи нужно помещать в уже подсоленную воду.

Бобовые

При приготовлении блюд из гороха, фасоли, чечевицы и других бобовых, соль добавляют за 5 минут до окончания варки.

Мучные изделия

Макароны, лапшу и вермишель следует солить в начале приготовления. Это же правило касается пельменей и вареников.

Мясо

Некоторые кулинары считают, что мясо можно не солить вовсе. Если вы хотите добавить соль, делайте это перед обжаркой или в процессе жарки, переворачивая кусок мяса.

Рыба

В отличие от мяса, рыбу следует солить обильно. Чтобы она не разваливалась при жарке, посолите ее за 10-15 минут до приготовления.

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