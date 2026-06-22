Старая русская пословица гласит: недосол на столе, пересол – на спине. Чтобы избежать конфуза за столом, важно знать, когда добавлять соль в различные блюда.

Супы

При варке бульона на мясе соль следует добавлять примерно за 30 минут до готовности. Если в супе есть грибы, лучше всего посолить его в самом конце.

Для ухи или овощного бульона рыбу или овощи нужно помещать в уже подсоленную воду.

Бобовые

При приготовлении блюд из гороха, фасоли, чечевицы и других бобовых, соль добавляют за 5 минут до окончания варки.

Мучные изделия

Макароны, лапшу и вермишель следует солить в начале приготовления. Это же правило касается пельменей и вареников.

Мясо

Некоторые кулинары считают, что мясо можно не солить вовсе. Если вы хотите добавить соль, делайте это перед обжаркой или в процессе жарки, переворачивая кусок мяса.

Рыба

В отличие от мяса, рыбу следует солить обильно. Чтобы она не разваливалась при жарке, посолите ее за 10-15 минут до приготовления.