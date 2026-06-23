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Как быстро приготовить малосольные огурцы: секреты опытных хозяек 0 119

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро приготовить малосольные огурцы: секреты опытных хозяек

Малосольные огурцы — отличный перекус или закуска к шашлыкам, и многие хозяйки готовят это блюдо.

 

Обычно овощи требуют длительного времени для приготовления.

Однако существует способ, позволяющий получить закуску впечатляющего качества всего за 5 минут.

Как это сделать

Сначала огурцы нужно тщательно помыть, удалить горькие части, если они есть, и разрезать пополам. Каждую половинку делим на несколько частей и делаем несколько неглубоких надрезов на мякоти.

Далее берем удобный пластиковый контейнер.

В него насыпаем измельченный пучок укропа. Затем берем 2-3 дольки чеснока, измельчаем их на терке и добавляем к укропу, посолив по вкусу.

Добавляем дольки огурцов и любые специи по желанию.

С данным видом закуски отлично сочетаются различные виды перцев. Можно использовать сванскую соль, в этом случае от обычной стоит отказаться.

После этого закрываем контейнер крышкой и несколько раз встряхиваем его. Остается подождать пять минут и можно приступать к дегустации.

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