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Как приготовить клубничный гаспачо 0 49

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить клубничный гаспачо

Клубничный гаспачо — это интересная вариация известного испанского супа. Он готовится из томатов с добавлением специй и трав, а клубника придаёт ему сладость и аромат.

 

Для приготовления гаспачо лучше использовать спелую, сезонную клубнику. Чтобы избавиться от мелких семян, можно протереть смесь через сито после блендирования — это сделает блюдо более нежным. Также можно экспериментировать с другими фруктами, такими как черешня, дыня или арбуз. Это легкое блюдо подходит для подачи в любое время дня: на завтрак, обед или ужин.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г клубники
4 помидора
1 сладкий красный перец
1 крупный огурец
2 зубчика чеснока
4 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. бальзамического уксуса
½ ч. л. сушеного тимьяна
свежемолотый черный перец
соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Нарежьте помидоры и очищенный огурец произвольно. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, затем нарежьте крупными кусками. Порубите чеснок. Измельчите овощи в блендере в режиме пульс.

2. Удалите чашелистики у клубники. Несколько ягод отложите для украшения, остальные пробейте блендером до получения однородного пюре. Соедините клубничное пюре с томатной массой, добавьте тимьян и перемешайте.

3. Влейте в гаспачо 3 ст. л. оливкового масла и бальзамический уксус, посолите, приправьте перцем и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей разбавьте питьевой водой до желаемой густоты и тщательно размешайте. Разлейте в стаканы или миски, украсьте ломтиками клубники, поперчите и сбрызните оливковым маслом.

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