Клубничный гаспачо — это интересная вариация известного испанского супа. Он готовится из томатов с добавлением специй и трав, а клубника придаёт ему сладость и аромат.

Для приготовления гаспачо лучше использовать спелую, сезонную клубнику. Чтобы избавиться от мелких семян, можно протереть смесь через сито после блендирования — это сделает блюдо более нежным. Также можно экспериментировать с другими фруктами, такими как черешня, дыня или арбуз. Это легкое блюдо подходит для подачи в любое время дня: на завтрак, обед или ужин.

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г клубники

4 помидора

1 сладкий красный перец

1 крупный огурец

2 зубчика чеснока

4 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

½ ч. л. сушеного тимьяна

свежемолотый черный перец

соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Нарежьте помидоры и очищенный огурец произвольно. Сладкий перец разрежьте пополам, удалите семена и перегородки, затем нарежьте крупными кусками. Порубите чеснок. Измельчите овощи в блендере в режиме пульс.

2. Удалите чашелистики у клубники. Несколько ягод отложите для украшения, остальные пробейте блендером до получения однородного пюре. Соедините клубничное пюре с томатной массой, добавьте тимьян и перемешайте.

3. Влейте в гаспачо 3 ст. л. оливкового масла и бальзамический уксус, посолите, приправьте перцем и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей разбавьте питьевой водой до желаемой густоты и тщательно размешайте. Разлейте в стаканы или миски, украсьте ломтиками клубники, поперчите и сбрызните оливковым маслом.