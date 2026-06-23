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Как сохранить укроп свежим на долгое время: простые методы 0 70

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить укроп свежим на долгое время: простые методы

Укроп — универсальная приправа, которая может украсить любое первое и второе блюдо.

 

Иногда возникает необходимость сохранить зелень, чтобы ароматная добавка всегда была под рукой.

Важно знать о простых методах, которые помогут это сделать. Как сохранить укроп свежим на длительный срок?

Ароматная паста

Если вы хотите приготовить домашнюю приправу на основе укропа, попробуйте этот рецепт. Сначала тщательно промойте укроп и порубите его.

Затем добавьте пару ложек воды и уксуса на 200 граммов зелени и отправьте в блендер. Добавьте несколько долек чеснока по вкусу и снова доведите до однородного состояния.

Осталось только посолить и заправить растительным маслом по вкусу. Хранить пасту можно в холодильнике в банке с крышкой.

Старые стрелки

Многие дачники выбрасывают старые стрелки укропа, не зная, что с ними можно сделать. Хотя такая зелень не подходит для гарнира или супа, у нее есть свое применение.

Промойте и подсушите старые стрелки, а затем храните в сухом темном месте.

После этого зелень можно использовать для засолки огурцов и помидоров.

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