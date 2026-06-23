Фаршированный перец — популярное блюдо, которое любят многие кулинары.
При приготовлении фаршированного перца повара обычно удаляют плодоножку, чтобы создать «емкость» для начинки.
Однако многие кулинары просто выбрасывают эту часть перца, не осознавая, что ее можно использовать с пользой.
Опытные кулинары утверждают, что «крышечка» перца может стать отличным ингредиентом для других блюд.
Плодоножка перца — это источник приятных ароматов и вкусов, которые могут обогатить первые и вторые блюда.
Как использовать плодоножки
Эти нестандартные ингредиенты отлично подходят для приготовления супов или тушеных блюд из мяса и овощей.
Плодоножки можно добавлять в кастрюлю, где они будут выполнять роль специи.
«Крышечки» значительно усиливают вкус блюда, раскрывая новые гастрономические оттенки в супах и гарнирах.
Как хранить плодоножки перцев
Плодоножки следует хранить в пластиковом контейнере, который можно поместить в морозильник. В таком виде ингредиент будет храниться до момента использования.
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