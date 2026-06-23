При приготовлении фаршированного перца повара обычно удаляют плодоножку, чтобы создать «емкость» для начинки.

Однако многие кулинары просто выбрасывают эту часть перца, не осознавая, что ее можно использовать с пользой.

Опытные кулинары утверждают, что «крышечка» перца может стать отличным ингредиентом для других блюд.

Плодоножка перца — это источник приятных ароматов и вкусов, которые могут обогатить первые и вторые блюда.

Как использовать плодоножки

Эти нестандартные ингредиенты отлично подходят для приготовления супов или тушеных блюд из мяса и овощей.

Плодоножки можно добавлять в кастрюлю, где они будут выполнять роль специи.

«Крышечки» значительно усиливают вкус блюда, раскрывая новые гастрономические оттенки в супах и гарнирах.

Как хранить плодоножки перцев

Плодоножки следует хранить в пластиковом контейнере, который можно поместить в морозильник. В таком виде ингредиент будет храниться до момента использования.