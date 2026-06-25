Маринованные огурцы – это вкусное и ароматное дополнение к любому столу.

Особенно приятно достать их в холодный зимний вечер к ужину, чтобы порадовать себя и близких.

Но для начала их нужно замариновать.

На первый взгляд может показаться, что этот процесс долгий и сложный. На самом деле это не так.

Существует рецепт, который поможет справиться с приготовлением всего за 5 минут.

Для 500 граммов свежих и крепких небольших огурцов понадобятся:

1 ч. ложка соли;

0,5 ч. л. красного жгучего перца;

3 зубчика чеснока;

1 ст. л. горчицы и меда;

2 ст. ложки измельченного укропа;

2 ч. ложки 9-процентного уксуса;

25 мл растительного масла;

25 мл холодной кипяченой воды.

Как мариновать огурцы

Процесс приготовления довольно прост. Сначала нарежьте овощи на кружочки толщиной около одного сантиметра.

Затем добавьте остальные ингредиенты к огурцам, перемешайте и переложите в контейнер с крышкой на 2 часа. После этого поставьте блюдо в холодильник.

Через пару часов можно перекладывать огурцы в банку.

Огурцы получаются пикантными, хрустящими и очень ароматными.