Маринованные огурцы – это вкусное и ароматное дополнение к любому столу.
Особенно приятно достать их в холодный зимний вечер к ужину, чтобы порадовать себя и близких.
Но для начала их нужно замариновать.
На первый взгляд может показаться, что этот процесс долгий и сложный. На самом деле это не так.
Существует рецепт, который поможет справиться с приготовлением всего за 5 минут.
Для 500 граммов свежих и крепких небольших огурцов понадобятся:
1 ч. ложка соли;
0,5 ч. л. красного жгучего перца;
3 зубчика чеснока;
1 ст. л. горчицы и меда;
2 ст. ложки измельченного укропа;
2 ч. ложки 9-процентного уксуса;
25 мл растительного масла;
25 мл холодной кипяченой воды.
Как мариновать огурцы
Процесс приготовления довольно прост. Сначала нарежьте овощи на кружочки толщиной около одного сантиметра.
Затем добавьте остальные ингредиенты к огурцам, перемешайте и переложите в контейнер с крышкой на 2 часа. После этого поставьте блюдо в холодильник.
Через пару часов можно перекладывать огурцы в банку.
Огурцы получаются пикантными, хрустящими и очень ароматными.
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