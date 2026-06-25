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Как быстро замариновать огурцы: хрустящие и сочные 0 84

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро замариновать огурцы: хрустящие и сочные

Маринованные огурцы – это вкусное и ароматное дополнение к любому столу.

 

Особенно приятно достать их в холодный зимний вечер к ужину, чтобы порадовать себя и близких.

Но для начала их нужно замариновать.

На первый взгляд может показаться, что этот процесс долгий и сложный. На самом деле это не так.

Существует рецепт, который поможет справиться с приготовлением всего за 5 минут.

Для 500 граммов свежих и крепких небольших огурцов понадобятся:

1 ч. ложка соли;
0,5 ч. л. красного жгучего перца;
3 зубчика чеснока;
1 ст. л. горчицы и меда;
2 ст. ложки измельченного укропа;
2 ч. ложки 9-процентного уксуса;
25 мл растительного масла;
25 мл холодной кипяченой воды.

Как мариновать огурцы

Процесс приготовления довольно прост. Сначала нарежьте овощи на кружочки толщиной около одного сантиметра.

Затем добавьте остальные ингредиенты к огурцам, перемешайте и переложите в контейнер с крышкой на 2 часа. После этого поставьте блюдо в холодильник.

Через пару часов можно перекладывать огурцы в банку.

Огурцы получаются пикантными, хрустящими и очень ароматными.

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