Стейк из молодой белокочанной капусты может служить интересным гарниром или аппетитным самостоятельным блюдом.

Приготовление стейка из капусты не требует особых навыков, но такое угощение обязательно удивит гостей за праздничным столом.

Ключевым компонентом этого блюда, помимо капусты, являются специи. Рекомендуется использовать любимые пряности, такие как орегано, куркума, тимьян и другие. Обязательно добавьте сушеный чеснок, паприку и перец.

Также понадобятся сливочное и оливковое масло, а немного сыра придаст блюду особый вкус.

Для стейка лучше выбрать маленький кочан капусты. Нарежьте его на круги толщиной примерно 1,5-2 см.

Выложите кружки в форму для выпечки и смажьте смесью из 4 столовых ложек оливкового масла, соли и специй. На каждый кружок капусты положите несколько кусочков сливочного масла, ориентируясь на свой вкус.

Поместите стейки в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Затем достаньте их, посыпьте 100 граммами натертого твердого сыра и запекайте еще около 10 минут.

К этому блюду отлично подойдет соус из сметаны или майонеза.