Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продукты, которые не следует мыть перед приготовлением: распространенные ошибки 0 146

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые не следует мыть перед приготовлением: распространенные ошибки

Кулинары и домашние хозяйки часто совершают ошибки с продуктами питания перед их приготовлением. Рассмотрим, что может произойти и почему стоит избегать этих действий.

 

Мытье сырого мяса

Эта процедура не имеет смысла. Во время последующей термической обработки все болезнетворные микробы погибают.

Однако мытье может способствовать распространению бактерий в рабочей зоне кухни.

То же самое касается сырой курицы, индейки и мяса в целом.

Мытье куриных яиц

Если яйца помыть перед тем, как положить в холодильник, они могут быстро испортиться.

Кроме того, это может привести к передаче болезнетворных бактерий (чаще всего сальмонеллы). Она находится на внешней стороне скорлупы, но после мытья может попасть внутрь, разрушая естественный барьер.

В результате бактерии могут оказаться в организме человека, что может иметь серьезные последствия.

Рыба

Рыбу, как и мясо, не следует мыть перед приготовлением, за исключением случаев, когда необходимо очистить брюшную полость после потрошения.

Грибы

Грибы чувствительны к влаге и активно ее впитывают, что влияет на вкус. Поэтому их достаточно просто очистить от небольших загрязнений перед обработкой.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как приготовить клубничный гаспачо
Изображение к статье: Почему умный кулинар никогда не выбрасывает плодоножки от сладких перцев: полезные советы!
Изображение к статье: Как быстро приготовить малосольные огурцы: секреты опытных хозяек
Изображение к статье: Что приготовить из скисшего молока: не только творог и оладьи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семейная драма: экс-первая леди США Джилл Байден рассказала о борьбе за жизнь Хантера
Люблю!
Изображение к статье: Трамп и Зеленский
В мире
Изображение к статье: Министр культуры Наурис Пунтулис
Политика
1
Изображение к статье: Мать Беллы и Джиджи Хадид Иоланда Хадид выходит замуж в третий раз
Люблю!
Изображение к статье: Лиса в Юрмале
В мире животных
1
Изображение к статье: Почему ленивцы часто висят вниз головой?
В мире животных
Изображение к статье: Семейная драма: экс-первая леди США Джилл Байден рассказала о борьбе за жизнь Хантера
Люблю!
Изображение к статье: Трамп и Зеленский
В мире
Изображение к статье: Министр культуры Наурис Пунтулис
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео