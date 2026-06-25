Кулинары и домашние хозяйки часто совершают ошибки с продуктами питания перед их приготовлением. Рассмотрим, что может произойти и почему стоит избегать этих действий.

Мытье сырого мяса

Эта процедура не имеет смысла. Во время последующей термической обработки все болезнетворные микробы погибают.

Однако мытье может способствовать распространению бактерий в рабочей зоне кухни.

То же самое касается сырой курицы, индейки и мяса в целом.

Мытье куриных яиц

Если яйца помыть перед тем, как положить в холодильник, они могут быстро испортиться.

Кроме того, это может привести к передаче болезнетворных бактерий (чаще всего сальмонеллы). Она находится на внешней стороне скорлупы, но после мытья может попасть внутрь, разрушая естественный барьер.

В результате бактерии могут оказаться в организме человека, что может иметь серьезные последствия.

Рыба

Рыбу, как и мясо, не следует мыть перед приготовлением, за исключением случаев, когда необходимо очистить брюшную полость после потрошения.

Грибы

Грибы чувствительны к влаге и активно ее впитывают, что влияет на вкус. Поэтому их достаточно просто очистить от небольших загрязнений перед обработкой.