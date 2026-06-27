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Как избежать неприятного запаха при жарке рыбы 0 65

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избежать неприятного запаха при жарке рыбы

Жареная рыба — популярное блюдо, но процесс приготовления часто сопровождается характерным запахом, который может распространиться по квартире.

 

Даже самая хорошая вытяжка не всегда справляется с этой проблемой, особенно если вы готовите большое количество порций.

Существует один интересный способ, который поможет нейтрализовать неприятный запах.

Рекомендации опытных хозяек

Перед жаркой рыбы стоит добавить один дополнительный ингредиент, который поможет поглотить этот аромат.

Речь идет о картофеле.

Достаточно взять один корнеплод, очистить его, нарезать на дольки и обсушить бумажным полотенцем.

Если следовать этому совету, то о специфическом запахе можно будет забыть.

Если вы забыли воспользоваться этой хитростью, существует другой способ, который поможет нейтрализовать уже имеющийся запах.

Необходимо на отдельной сковороде обжарить кофейные зерна.

Кофе не только устраняет запах, но и наполняет кухню приятным ароматом.

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