Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить пышные и нежные сырники на завтрак по ресторанному рецепту 0 108

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить пышные и нежные сырники на завтрак по ресторанному рецепту

Сырники — отличное блюдо для утреннего приема пищи.

Сырники — это вкусное и полезное угощение, которое надолго дарит чувство сытости. Они прекрасно сочетаются с ягодами, фруктами и различными соусами.

Однако не всегда удается приготовить красивые и воздушные творожные оладушки. Часто они оседают, разваливаются или становятся жесткими.

Следуя одному простому рецепту, вы сможете готовить идеальные сырники каждый раз.

Ингредиенты:

  • творог — 300 г;
  • желток — 1 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • манная крупа — 1,5 ст. л.;
  • крахмал — 1 ст. л.

Как приготовить сырники:

Сначала перемешайте творог с солью, сахаром и желтком. Как только масса станет однородной, добавьте крахмал.

Затем оставьте тесто на полчаса под крышкой.

После этого сформируйте сырники, обваляв их в муке.

Чтобы придать заготовкам более ровную и пышную форму, используйте бокал: просто раскатайте тесто под ним вращательными движениями.

Обжарьте сырники на предварительно разогретой сковороде с маслом.

Переложите их в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут, прикрыв крышкой. После этого снимите крышку и оставьте сырники запекаться еще на несколько минут.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно солить и заправлять овощи в салате: основные правила
Изображение к статье: Продукты, которые не следует мыть перед приготовлением: распространенные ошибки
Изображение к статье: Как быстро замариновать огурцы: хрустящие и сочные
Изображение к статье: Как сохранить укроп свежим на долгое время: простые методы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жаркое солнце
В мире
Изображение к статье: Как избежать неприятного запаха при жарке рыбы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно хранить подсолнечное масло
Дом и сад
Изображение к статье: Какие растения могут использовать яичную скорлупу: важные правила
Дом и сад
Изображение к статье: Как удалить пятна от вина с белой рубашки
Дом и сад
Изображение к статье: Как сохранить цвет и облегчить очистку свеклы при варке
Еда и рецепты
Изображение к статье: Жаркое солнце
В мире
Изображение к статье: Как избежать неприятного запаха при жарке рыбы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как правильно хранить подсолнечное масло
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео