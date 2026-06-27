Сырники — отличное блюдо для утреннего приема пищи.
Сырники — это вкусное и полезное угощение, которое надолго дарит чувство сытости. Они прекрасно сочетаются с ягодами, фруктами и различными соусами.
Однако не всегда удается приготовить красивые и воздушные творожные оладушки. Часто они оседают, разваливаются или становятся жесткими.
Следуя одному простому рецепту, вы сможете готовить идеальные сырники каждый раз.
Ингредиенты:
- творог — 300 г;
- желток — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 3 ст. л.;
- манная крупа — 1,5 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.
Как приготовить сырники:
Сначала перемешайте творог с солью, сахаром и желтком. Как только масса станет однородной, добавьте крахмал.
Затем оставьте тесто на полчаса под крышкой.
После этого сформируйте сырники, обваляв их в муке.
Чтобы придать заготовкам более ровную и пышную форму, используйте бокал: просто раскатайте тесто под ним вращательными движениями.
Обжарьте сырники на предварительно разогретой сковороде с маслом.
Переложите их в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут, прикрыв крышкой. После этого снимите крышку и оставьте сырники запекаться еще на несколько минут.
Оставить комментарий