Сырники — это вкусное и полезное угощение, которое надолго дарит чувство сытости. Они прекрасно сочетаются с ягодами, фруктами и различными соусами.

Однако не всегда удается приготовить красивые и воздушные творожные оладушки. Часто они оседают, разваливаются или становятся жесткими.

Следуя одному простому рецепту, вы сможете готовить идеальные сырники каждый раз.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

желток — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 3 ст. л.;

манная крупа — 1,5 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.

Как приготовить сырники:

Сначала перемешайте творог с солью, сахаром и желтком. Как только масса станет однородной, добавьте крахмал.

Затем оставьте тесто на полчаса под крышкой.

После этого сформируйте сырники, обваляв их в муке.

Чтобы придать заготовкам более ровную и пышную форму, используйте бокал: просто раскатайте тесто под ним вращательными движениями.

Обжарьте сырники на предварительно разогретой сковороде с маслом.

Переложите их в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут, прикрыв крышкой. После этого снимите крышку и оставьте сырники запекаться еще на несколько минут.