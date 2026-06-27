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Ошибки, из-за которых оладьи не поднимаются: разберем основные причины 0 116

Еда и рецепты
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ошибки, из-за которых оладьи не поднимаются: разберем основные причины

Не всегда свежеприготовленные оладьи радуют своей пышной текстурой, что может огорчить хозяек.

 

Однако стоит понимать, что это может быть следствием некоторых распространенных ошибок. Какие недочеты встречаются чаще всего?

Неподходящий кефир

Некоторые считают, что можно использовать даже слегка скисший кисломолочный продукт, но это заблуждение. Кефир лучше всего брать свежим.

Не следует готовить тесто, если напиток только что был в холодильнике: холодная температура негативно сказывается на качестве оладий.

Лучше всего немного подогреть кефир в сотейнике: как только жидкость начнет закипать, кефир готов к дальнейшему использованию.

Сода или разрыхлитель

Для достижения пышности необходимо добавить компонент, который отвечает за текстуру. С этой задачей отлично справляются сода или разрыхлитель.

В обоих случаях достаточно всего одной щепотки порошка.

Некоторые хозяйки добавляют дрожжи, чтобы гарантированно добиться нужного результата.

Моментальная жарка

Не стоит сразу же приступать к жарке оладий. Тесто будет более пышным и воздушным, если дать ему немного настояться.

10 минут будет вполне достаточно.

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