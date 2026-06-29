Мало кто знает, что косточки абрикоса скрывают внутри съедобные орешки, по вкусу напоминающие миндаль.
Чтобы достать ядра, достаточно расколоть абрикосовые косточки с помощью молотка.
Для приготовления джема вам понадобятся:
- 2 кг абрикосов,
- 1,5 кг сахара,
- Пол-лимона.
Вымойте и обсушите абрикосы, затем аккуратно разделите их на половинки и извлеките косточки. Положите плоды в кастрюлю и засыпьте их сахаром.
Оставьте кастрюлю с будущим джемом на 2-3 часа при комнатной температуре. После этого поставьте посуду на огонь и дождитесь, пока содержимое закипит.
Уменьшите огонь до минимума и варите 20 минут, не забывая снимать пену с поверхности джема с помощью шумовки.
По истечении указанного времени выжмите сок из лимона (примерно 4 столовые ложки) и добавьте ядра, которые вы ранее достали из косточек.
Уваривайте джем на маленьком огне еще 3 часа, затем протрите его через сито, чтобы избавиться от волокон абрикоса. Ядра добавьте в протертый джем.
Такое угощение можно использовать для бутербродов, начинки пирогов и тортов, а также подавать с блинчиками.
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