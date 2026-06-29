Мало кто знает, что косточки абрикоса скрывают внутри съедобные орешки, по вкусу напоминающие миндаль.

Чтобы достать ядра, достаточно расколоть абрикосовые косточки с помощью молотка.

Для приготовления джема вам понадобятся:

2 кг абрикосов,

1,5 кг сахара,

Пол-лимона.

Вымойте и обсушите абрикосы, затем аккуратно разделите их на половинки и извлеките косточки. Положите плоды в кастрюлю и засыпьте их сахаром.

Оставьте кастрюлю с будущим джемом на 2-3 часа при комнатной температуре. После этого поставьте посуду на огонь и дождитесь, пока содержимое закипит.

Уменьшите огонь до минимума и варите 20 минут, не забывая снимать пену с поверхности джема с помощью шумовки.

По истечении указанного времени выжмите сок из лимона (примерно 4 столовые ложки) и добавьте ядра, которые вы ранее достали из косточек.

Уваривайте джем на маленьком огне еще 3 часа, затем протрите его через сито, чтобы избавиться от волокон абрикоса. Ядра добавьте в протертый джем.

Такое угощение можно использовать для бутербродов, начинки пирогов и тортов, а также подавать с блинчиками.