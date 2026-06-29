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Как приготовить подливу к котлетам для улучшения вкуса 0 121

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить подливу к котлетам для улучшения вкуса

Подлива к котлетам делает обед или ужин более вкусным и сочным.

 

Такой соус прекрасно дополнит любой пресный гарнир.

Приготовить подливу достаточно просто, и она отлично подойдет к пюре, макаронам, рису и любому мясному блюду.

Ингредиенты:

репчатый лук и морковь — 1 шт.;
бульон или обычный кипяток — 1 л;
томатный сок с мякотью — 6 ст. л.;
мука — 3 ст. л.;
сметана — 1 ст. л.;
лавровый лист, специи и соль.

Приготовление:

Овощи необходимо нашинковать и обжарить. Затем влить бульон и томатный сок. Если томатного сока нет, его можно заменить 2 столовыми ложками томатной пасты.

Далее добавляются специи. Для улучшения вкуса можно добавить небольшое количество сахара — половину чайной ложки. Это усилит вкус соуса и сделает его более приятным.

Смесь нужно тушить под крышкой около 10 минут. После этого добавляется мука, которую следует высыпать постепенно, помешивая, чтобы избежать комочков.

Подливу нужно потушить еще пару минут, а затем можно добавить немного сметаны. После этого соус можно снимать с плиты.

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