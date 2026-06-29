Специалисты по здоровому питанию советуют формировать свое меню, учитывая не только время суток, но и погодные условия.
Существует мнение, что в жаркую погоду стоит употреблять блюда из круп, так как их усвоение занимает немного больше времени.
Что можно приготовить на завтрак в жаркую погоду?
Поскольку горячая пища в летний зной может не вызывать аппетита, стоит сделать что-то полезное и освежающее, например, овсянку на йогурте.
Для приготовления вам понадобятся:
- овсяные хлопья;
- натуральный йогурт (сливки);
- свежие ягоды.
Как готовить:
Возьмите обычные овсяные хлопья или геркулес и залейте их холодными сливками или йогуртом.
На ночь уберите завтрак в холодильник. За это время хлопья размякнут, разбухнут и впитают сливочный вкус.
Перед подачей украсьте кашу свежими ягодами, например, клубникой, которую лучше нарезать на мелкие кусочки и добавить непосредственно перед употреблением.
Сахар или другие подсластители можно добавить по вкусу, но диетологи рекомендуют не злоупотреблять ими, особенно в жаркую погоду и при наличии хронических заболеваний.
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