Специалисты по здоровому питанию советуют формировать свое меню, учитывая не только время суток, но и погодные условия.

Существует мнение, что в жаркую погоду стоит употреблять блюда из круп, так как их усвоение занимает немного больше времени.

Что можно приготовить на завтрак в жаркую погоду?

Поскольку горячая пища в летний зной может не вызывать аппетита, стоит сделать что-то полезное и освежающее, например, овсянку на йогурте.

Для приготовления вам понадобятся:

овсяные хлопья;

натуральный йогурт (сливки);

свежие ягоды.

Как готовить:

Возьмите обычные овсяные хлопья или геркулес и залейте их холодными сливками или йогуртом.

На ночь уберите завтрак в холодильник. За это время хлопья размякнут, разбухнут и впитают сливочный вкус.

Перед подачей украсьте кашу свежими ягодами, например, клубникой, которую лучше нарезать на мелкие кусочки и добавить непосредственно перед употреблением.

Сахар или другие подсластители можно добавить по вкусу, но диетологи рекомендуют не злоупотреблять ими, особенно в жаркую погоду и при наличии хронических заболеваний.