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Как сварить идеальный рис любого сорта: зернышко к зернышку 0 90

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сварить идеальный рис любого сорта: зернышко к зернышку

Зная правила варки риса, с этой задачей справится даже школьник, а крупинки будут идеально раздельными.

 

В этой статье мы расскажем о четырех основных правилах варки риса.

Что любит рис

1. Правильная посуда — с толстыми стенками и дном.

2. Рис предпочитает медленное пропаривание, а не бурное кипение, иначе зерна могут стать рыхлыми снаружи, а внутри остаться твердыми или липкими, либо даже пригореть.

3. Рис нужно промывать — его поливают холодной водой три раза.

4. Пропорции воды для длиннозернистого риса и басмати составляют 1:1,5. Краснодарский и кубанский рис с круглыми зернами варят в пропорции 1:1. Бурый рис — 1:2, а пропаренный — 1:2.

5. Во время варки рис можно перемешивать только один раз — после закипания воды.

6. Время варки зависит от сорта риса.

7. В общем, независимо от сорта и вида блюда, готовое зерно следует оставить постоять в теплой кастрюле под крышкой на 10-15 минут.

8. Если вы варите рис для начинки, по готовности его обязательно промывают, чтобы сохранить нужную консистенцию.

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