Утро многих людей начинается с кофе: кто-то готовит из натурального зерна в специальной машине, а кто-то заваривает растворимый.

Улучшить вкус кофе можно с помощью одного простого ингредиента, который есть на каждой кухне.

Напиток станет вкуснее, если добавить немного соли. Этот ингредиент является натуральным усилителем вкуса.

Если кофе готовится в турке, сначала засыпьте кофе, затем добавьте немного соли – на кончике ножа. После этого залейте водой и поставьте на огонь.

Для тех, кто предпочитает растворимый кофе, есть другая хитрость. Напиток получится более вкусным и ароматным, если сначала залить его холодной водой, а затем довести до кипения.

В кофе можно добавлять корицу или имбирь, а также молоко и даже мед. Натуральный кофе не заваривают в кипятке, а доводят воду до температуры примерно +92 … 96 °C.