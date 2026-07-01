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Секреты, которые сделают мясо для шашлыка более мягким 0 84

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
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Чтобы шашлык получился вкусным, важно добиться мягкости мяса.

 

Для достижения мягкости мяса стоит выбирать качественный продукт и применять некоторые кулинарные хитрости.

Это позволит удивить гостей шашлыком ресторанного уровня. Какие секреты стоит знать?

Правильная посуда для маринования

Не все помнят, что даже выбор емкости для маринования влияет на финальный вкус блюда. Оптимальным вариантом считается глубокая стеклянная тарелка.

Алюминий же использовать не рекомендуется.

Маринад

Важно не только добавить необходимые специи, но и использовать продукты, которые придадут мясу сочность и мягкость. Обычно лук играет ключевую роль в этом процессе.

Также стоит добавить кислые компоненты, которые помогают смягчить волокна мяса.

Время воздействия

Некоторые виды мяса можно мариновать всю ночь — это делает шашлык особенно вкусным. Однако в среднем достаточно 1-2 часов.

Мариновать мясо менее часа не имеет смысла.

Соль

Многие совершают ошибку, добавляя соль в маринад. Это может сделать мясо сухим и жестким.

Лучше всего добавлять небольшое количество соли непосредственно перед приготовлением. На килограмм шашлыка достаточно одной маленькой ложки соли.

Количество маринада

Существует мнение, что избыток маринада только улучшит шашлык. Однако повара с этим не согласны.

Рекомендуется предварительно обработать мясо с помощью бумажного полотенца перед приготовлением шашлыка.

Спорная роль уксуса

Некоторые хозяйки традиционно используют уксус в качестве важного компонента маринада, полагая, что он делает мясо мягче.

Однако повара считают, что уксус делает волокна мяса грубыми.

Время готовки

В целом шашлыку требуется не более 20 минут для полной готовности. Увеличение времени готовки может привести к пересушиванию мяса.

Также стоит помнить, что шампуры нужно переворачивать каждые полминуты.

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