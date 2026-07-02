Плов, хоть и является блюдом восточной кухни, пользуется большой популярностью и в других регионах мира.

Это неудивительно: сытное и сбалансированное блюдо получается очень аппетитным, хотя в нем нет никаких "сложных" ингредиентов.

Тем не менее, чтобы плов был действительно вкусным, необходимо учитывать некоторые нюансы приготовления.

Одним из самых важных моментов является степень готовности риса.

Во многих классических рецептах указано, что рис, используемый для плова, должен быть частично отваренным.

Однако многие кулинары-любители добавляют в кастрюлю или мультиварку сырой рис. В результате тоже получается отличное блюдо.

Так возникает вопрос: "Кто прав в споре о правильном состоянии риса для плова?"

Варить или не варить?

Ответ прост: если вы не готовите блюдо классическим способом, как это делается в Средней Азии (в большом казане и с соблюдением всех правил), то предварительно обрабатывать рис не нужно.

Следует добавлять к остальным ингредиентам промытую сырую крупу.

Дело в том, что именно в таком виде рис впитает аромат остальных компонентов. Блюдо получится невероятно насыщенным по вкусу и вряд ли оставит гурманов равнодушными.