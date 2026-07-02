Мало кто из гурманов откажется от жареного мяса с хрустящей корочкой и сочной серединкой.

Правильно обжаренное мясо — это очень вкусное блюдо, с чем вряд ли кто-то будет спорить.

Тем не менее, многие кулинары не спешат готовить его.

Причина проста: термическая обработка мяса на сковороде часто сопровождается неприятным запахом.

Однако опытные хозяйки нашли способ избежать этой проблемы, используя один фруктовый ингредиент.

Если на сковороде во время обжаривания мяса положить яблоко, то неприятные ароматы будут менее заметны.

Это происходит потому, что яблоко впитывает в себя эти запахи.

Таким образом, обжаривание мяса станет более приятным процессом, и любой кулинар, воспользовавшийся этим лайфхаком, с удовольствием приступит к приготовлению аппетитного блюда.

Важно отметить, что не нужно использовать много яблочных кусочков — достаточно одной дольки фрукта.