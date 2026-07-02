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Почему хозяйки не спешат выливать маринад от маслин 0 96

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему хозяйки не спешат выливать маринад от маслин

Консервированные плоды оливкового дерева можно использовать как отдельную закуску или добавлять в различные блюда.

 

После того как последняя маслина выловлена из банки, многие хозяйки, не задумываясь, отправляют оставшуюся в емкости жидкость в слив раковины.

Однако стоит отметить, что так поступают только неопытные кулинары, в то время как профессионалы используют маринад для других целей.

Можно приготовить необычайно вкусный маринованный лук со вкусом маслин.

Для этого две очищенные луковицы нужно нарезать кольцами и поместить в банку из-под маслин.

Получившуюся заготовку можно оставить в холодильнике на неделю, после чего маринованный лук отлично подойдет как для мясных, так и для рыбных блюд, а также для различных салатов.

Кроме того, маринад от маслин можно использовать как замену соевому соусу — возможно, вам понравится этот вариант даже больше, чем традиционный.

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