Иногда котлеты получаются аппетитными и сочными, но ошибка с дозировкой соли может испортить это популярное мясное блюдо.

Не стоит выбрасывать котлеты, если они получились пересоленными. Существует несколько кулинарных хитростей, которые помогут спасти блюдо.

Одним из способов является тушение котлет в нейтральном соусе, который можно приготовить на основе муки.

Для этого обжарьте 1 столовую ложку муки на небольшом количестве масла. Затем в остывшую муку влейте стакан сливок или сметаны, тщательно размешивая, чтобы избежать комочков. Если сливок или сметаны нет, можно использовать воду.

Важно не добавлять соль, если вы не хотите сделать блюдо еще более соленым. Полученную смесь залейте на котлеты и тушите их в течение 10-15 минут.

Если муки под рукой нет, можно изменить рецепт: смешайте сметану (или сливки) с водой и также тушите котлеты 10-15 минут.