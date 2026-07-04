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Почему мы иногда едим больше, чем нужно? Нейробиологи нашли объяснение 0 27

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему мы иногда едим больше, чем нужно? Нейробиологи нашли объяснение

Нейробиологи из Кельнского университета исследовали участок мозга, отвечающий за переедание. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Metabolism.

 

Ученые изучили участок мозга в гипоталамусе, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолипидов, в частности, аутотаксина. Эти соединения регулируют наши приемы пищи, выделение холестерина, а также отвечают за метаболизм и расщепление жировых кислот.

Когда клетки гипоталамуса, вырабатывающие эти вещества, чрезмерно возбуждены, человек испытывает «эмоциональный» голод, который невозможно удовлетворить едой. В нормальном состоянии чувство сытости наступает вовремя.

Особое внимание уделяется аутотаксину. Биологи из Кельна предположили, что именно этот фермент вызывает чувство мнимого голода. Исследования показали, что у людей с диабетом второго типа и ожирением выработка аутотаксина повышена.

Гипотезу проверили на грызунах с ожирением. Когда мыши испытывали голод, у них увеличивался уровень лизофосфолипидов. Эта химическая реакция воспринималась как сигнал к поиску пищи.

Затем животным вводили вещество, блокирующее выработку аутотаксина. В результате грызуны прекращали есть «как не в себя», и постепенно теряли лишний вес.

В настоящее время ученые разрабатывают лекарства, которые могут нормализовать выработку аутотоксина у людей. Эти препараты помогут не только людям с ожирением, но и тем, кто страдает от расстройств пищевого поведения.

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