Венгерская окрошка из вишни — это интересное и необычное блюдо. Узнайте, как его приготовить.

Для приготовления вам понадобятся:

вишня — 500 гр;

вода — 1 л;

корица (палочки) — 3 шт.;

гвоздика — 7 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

сметана (20 %) — 250 г;

соль по вкусу.

Приготовление

Вишневая окрошка готовится как десерт, а не как основное блюдо, и подается со сметаной.

Сначала помойте вишню (или черешню) и удалите косточки.

Затем налейте в кастрюлю воду, добавьте в нее обработанные ягоды, сахар, корицу и гвоздику.

Варите, как обычный компот, доведя до кипения, и продолжайте варить еще 5 минут на среднем огне.

В отдельной миске смешайте сметану, муку, 250 мл горячего вишневого бульона и немного соли.

Тщательно перемешайте смесь и перелейте ее в кастрюлю с вишней, после чего варите окрошку на слабом огне еще 5 минут.

Когда окрошка будет готова, уберите пряности из кастрюли, охладите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!