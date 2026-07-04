Венгерская окрошка из вишни — это интересное и необычное блюдо. Узнайте, как его приготовить.
Для приготовления вам понадобятся:
вишня — 500 гр;
вода — 1 л;
корица (палочки) — 3 шт.;
гвоздика — 7 шт.;
сахар — 4 ст. л.;
мука — 1 ст. л.;
сметана (20 %) — 250 г;
соль по вкусу.
Приготовление
Вишневая окрошка готовится как десерт, а не как основное блюдо, и подается со сметаной.
Сначала помойте вишню (или черешню) и удалите косточки.
Затем налейте в кастрюлю воду, добавьте в нее обработанные ягоды, сахар, корицу и гвоздику.
Варите, как обычный компот, доведя до кипения, и продолжайте варить еще 5 минут на среднем огне.
В отдельной миске смешайте сметану, муку, 250 мл горячего вишневого бульона и немного соли.
Тщательно перемешайте смесь и перелейте ее в кастрюлю с вишней, после чего варите окрошку на слабом огне еще 5 минут.
Когда окрошка будет готова, уберите пряности из кастрюли, охладите и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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