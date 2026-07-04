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Рецепт венгерской окрошки с вишней 0 40

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепт венгерской окрошки с вишней

Венгерская окрошка из вишни — это интересное и необычное блюдо. Узнайте, как его приготовить.

 

Для приготовления вам понадобятся:

вишня — 500 гр;
вода — 1 л;
корица (палочки) — 3 шт.;
гвоздика — 7 шт.;
сахар — 4 ст. л.;
мука — 1 ст. л.;
сметана (20 %) — 250 г;
соль по вкусу.

Приготовление

Вишневая окрошка готовится как десерт, а не как основное блюдо, и подается со сметаной.

Сначала помойте вишню (или черешню) и удалите косточки.

Затем налейте в кастрюлю воду, добавьте в нее обработанные ягоды, сахар, корицу и гвоздику.

Варите, как обычный компот, доведя до кипения, и продолжайте варить еще 5 минут на среднем огне.

В отдельной миске смешайте сметану, муку, 250 мл горячего вишневого бульона и немного соли.

Тщательно перемешайте смесь и перелейте ее в кастрюлю с вишней, после чего варите окрошку на слабом огне еще 5 минут.

Когда окрошка будет готова, уберите пряности из кастрюли, охладите и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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