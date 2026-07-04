Для хранения клубники многие хозяйки предпочитают заморозку. Часто ягоды отправляют на хранение вместе с сахаром.

Сначала клубнику тщательно промывают, удаляют чашелистики и сушат. На 1 кг ягод потребуется 300 г сахара.

Первый вариант

Сначала клубнику помещают в морозильник. Затем замороженные ягоды достают, засыпают сахаром, складывают в емкость и снова убирают в морозильник.

Второй вариант

В этом случае ягоды выкладывают в контейнер для заморозки, при этом каждый слой посыпают сахаром. В таком виде отправляют в морозильник.

Третий вариант

Клубнику нарезают на мелкие куски и перемешивают с сахаром. Ягодную смесь раскладывают по формочкам и ставят замораживать. Некоторые хозяйки используют формочки для льда. После заморозки ягоды убирают в обычный пакет и отправляют в морозильную камеру для длительного хранения.