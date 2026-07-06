Микроволновая печь присутствует практически в каждой квартире, так как она позволяет быстро разогревать еду.

Однако при правильном использовании этот гаджет становится более функциональным.

Знание хитростей поможет значительно упростить работу на кухне. Какие лайфхаки опытных хозяек стоит взять на заметку?

Для пряностей

Все знают, что со временем специи теряют свой аромат и вкус. Добавлять такие пряности в еду нет смысла, но выбрасывать их не нужно.

Отмерьте нужные приправы и разложите их тонким слоем на тарелке. Затем включите микроволновку на 10-15 секунд.

После этого смело добавляйте ароматный компонент в блюдо.

Зелень завяла

Иногда зелень выглядит не совсем аппетитно из-за длительного хранения. Можно быстро вернуть травы в нужное состояние.

Для этого накройте тарелку кухонным полотенцем, разложите травы и включите СВЧ на 20 секунд.

После этого зелень можно добавлять в еду или хранить в емкости.

Вкусные бутерброды

Горячие бутерброды нравятся как взрослым, так и детям. Однако многие готовят их неправильно.

Не стоит готовить сразу большую порцию, располагая их в центре тарелки. Лучше аккуратно разместить их по краям посуды.

Для ценителей капучино

Этот вид кофе многим нравится, но не у всех есть специальный аппарат для его приготовления. Однако с помощью микроволновки можно легко приготовить молоко для капучино.

Выберите молоко с жирностью от 1,2% до 2%. Влейте его в банку и закройте крышкой. Разогревайте в течение 30 секунд, затем снимите крышку и готовьте еще столько же времени.

Капучино получится отменного качества.

Почистить чеснок без усилий

Многие знают, что чистить чеснок бывает трудно, особенно если нужно подготовить много. Чтобы шелуха легко снималась, отправьте чеснок в микроволновую печь на 10-15 секунд.