Ароматное и сладкое клубничное варенье нравится многим. Его можно подавать с чаем или использовать в десертах.

Не каждая начинающая хозяйка знает, как легко и быстро приготовить клубничное варенье. Из-за неопытности может показаться, что процесс занимает много времени.

На самом деле, вкусное варенье можно сделать всего за пять минут.

Для этого понадобятся: 1 кг клубники, 1,2 кг сахара и 200 мл воды.

Приготовление варенья

Сначала нужно перебрать ягоды, убрав крупные, гнилые и незрелые плоды. Лучше использовать качественные и небольшие клубники.

Клубнику следует промыть и удалить хвостики, а затем дать ягодам немного подсохнуть.

Для быстрого варенья сначала готовится сироп. В кастрюле нужно довести до кипения воду с сахаром, а затем добавить клубнику.

Пену, которая может образоваться, следует сразу убирать.

После закипания варенье нужно варить еще 5-7 минут. Затем горячее лакомство можно перелить в банки. Тару следует поставить крышкой вниз и укутать в теплое одеяло до полного остывания.