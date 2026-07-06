Ароматное и сладкое клубничное варенье нравится многим. Его можно подавать с чаем или использовать в десертах.
Не каждая начинающая хозяйка знает, как легко и быстро приготовить клубничное варенье. Из-за неопытности может показаться, что процесс занимает много времени.
На самом деле, вкусное варенье можно сделать всего за пять минут.
Для этого понадобятся: 1 кг клубники, 1,2 кг сахара и 200 мл воды.
Приготовление варенья
Сначала нужно перебрать ягоды, убрав крупные, гнилые и незрелые плоды. Лучше использовать качественные и небольшие клубники.
Клубнику следует промыть и удалить хвостики, а затем дать ягодам немного подсохнуть.
Для быстрого варенья сначала готовится сироп. В кастрюле нужно довести до кипения воду с сахаром, а затем добавить клубнику.
Пену, которая может образоваться, следует сразу убирать.
После закипания варенье нужно варить еще 5-7 минут. Затем горячее лакомство можно перелить в банки. Тару следует поставить крышкой вниз и укутать в теплое одеяло до полного остывания.
Оставить комментарий