Жареный репчатый лук является важным ингредиентом во множестве блюд, включая салаты, мясные и рыбные блюда, а также супы. Он придаёт особый вкус и аромат готовым блюдам.

В этой статье мы поделимся секретами жарки репчатого лука.

Жареный лук может служить самостоятельной закуской благодаря своему сладковатому вкусу, который становится менее острым и резким после обработки.

Как правильно жарить лук

1. Чтобы лук получился вкусным, его следует нарезать крупно, будь то кубики, кольца или полукольца. Измельчение сделает его менее сочным.

2. Не стоит экономить на растительном масле, так как лук активно его впитывает.

3. Перемешивать лук во время жарки можно не раньше, чем он начнет поджариваться, иначе он не приобретет золотистый оттенок.

4. Не накрывайте сковороду крышкой, иначе лук не поджарится, а будет тушиться или вариться, что может не всем понравиться.

5. В конце жарки, когда лук почти готов, добавьте 20-40 граммов сливочного масла и накройте крышкой.

6. Солить лук лучше в процессе обжарки или даже в самом начале, чтобы он впитал вкус соли.