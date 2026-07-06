Окрошка — традиционное летнее блюдо, популярность которого возрастает в тёплое время года.

Приготовление этого супа очень простое: нарезанные мясные и овощные ингредиенты нужно просто залить холодной жидкостью. Обычно для этого используют кефир или квас.

Быстрота и простота приготовления блюда сочетаются с его невероятным вкусом.

Это очень удобно: на создание окрошки уходит немного времени, при этом гурман может насладиться трапезой, насытиться и охладиться.

Но есть способ сделать суп ещё более вкусным.

Существует малоизвестный лайфхак, который превращает обычную окрошку в настоящую кулинарную сенсацию.

Что добавить в окрошку

Традиционным ингредиентом окрошки является зелёный лук. Обычно его просто нарезают и добавляют в тарелку с супом.

Однако использовать лук в «чистом» виде не стоит. Лучше перетереть его с солью.

Получившуюся массу нужно смешать с тёртым чесноком. В итоге получится пикантная смесь, которую следует добавить в окрошку.

Хотя дополнительные ингредиенты кажутся простыми, вкус блюда заметно меняется. И, конечно же, в лучшую сторону.

Окрошка приобретает интересную остроту, которая делает это кушанье почти праздничным.