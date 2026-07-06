Окрошка — традиционное летнее блюдо, популярность которого возрастает в тёплое время года.
Приготовление этого супа очень простое: нарезанные мясные и овощные ингредиенты нужно просто залить холодной жидкостью. Обычно для этого используют кефир или квас.
Быстрота и простота приготовления блюда сочетаются с его невероятным вкусом.
Это очень удобно: на создание окрошки уходит немного времени, при этом гурман может насладиться трапезой, насытиться и охладиться.
Но есть способ сделать суп ещё более вкусным.
Существует малоизвестный лайфхак, который превращает обычную окрошку в настоящую кулинарную сенсацию.
Что добавить в окрошку
Традиционным ингредиентом окрошки является зелёный лук. Обычно его просто нарезают и добавляют в тарелку с супом.
Однако использовать лук в «чистом» виде не стоит. Лучше перетереть его с солью.
Получившуюся массу нужно смешать с тёртым чесноком. В итоге получится пикантная смесь, которую следует добавить в окрошку.
Хотя дополнительные ингредиенты кажутся простыми, вкус блюда заметно меняется. И, конечно же, в лучшую сторону.
Окрошка приобретает интересную остроту, которая делает это кушанье почти праздничным.
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