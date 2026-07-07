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Фрукт, снижающий уровень «плохого» холестерина 0 291

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авокадо

Исследования показывают, что ежедневное употребление авокадо может помочь снизить уровень «плохого» холестерина.

 

Для проверки полезных свойств авокадо команда ученых провела исследование с участием тысячи добровольцев, страдающих от избыточного веса и ожирения, на протяжении 6 месяцев.

Половина участников ежедневно употребляла по одному авокадо, в то время как другая группа придерживалась своей обычной диеты, включая авокадо лишь дважды в месяц. По окончании эксперимента исследователи провели замеры жировых отложений и окружности талии с помощью МРТ.

Результаты показали, что ежедневное употребление одного авокадо не повлияло на фигуру, но привело к снижению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известного как «плохой» холестерин, который может вызывать серьезные заболевания, такие как сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа и некоторые виды рака.

По данным ученых, ежедневное употребление авокадо способствовало снижению общего уровня холестерина на 2,9 миллиграмма на децилитр, а уровень «плохого» холестерина уменьшился в среднем на 2,5 мг/дл.

«Авокадо не влияет на накопление жира на животе и увеличение веса, но результаты исследования показывают, что этот фрукт может быть полезным дополнением к сбалансированной диете», — отмечает Пенни Крис-Этертон, профессор диетологии Университета Эвана Пью в Пенсильвании.

Нутрициологи продолжат исследовать механизмы, с помощью которых авокадо снижает уровень холестерина. Данные исследования были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации.

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