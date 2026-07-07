Приготовление пищи может испортиться из-за масла, которое разлетается в разные стороны, и горячие капли могут попасть на кожу.

Чтобы избежать этой проблемы, можно воспользоваться одной простой хитростью.

Перед тем как налить масло на сковороду, прокалите 1-2 ч. л. соли. Кристаллы соли впитают лишнюю влагу, что сделает жарку картофеля или мяса более легкой и безопасной.

Если прокаливать соль не хочется, можно использовать столовый уксус и кусочек тряпки или ватный диск.

Смачивайте ткань уксусом и протирайте внутреннюю поверхность сковороды, чтобы она хорошо просохла.

Использование масла, только что вынутого из холодильника, может привести к фонтану горячих брызг. Кулинары рекомендуют использовать масло комнатной температуры, чтобы избежать брызг.