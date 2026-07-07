Нутрициологи из Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Калифорнии исследовали образ жизни пожилых людей из регионов с высокой продолжительностью жизни и разработали "диету долголетия".

В исследование были включены данные о рационе жителей Окинавских островов (Япония), острова Икария (Греция), города Лома-Линда (Калифорния, США), полуострова Никоя (Коста-Рика) и отдельных населенных пунктов Сардинии (Италия). Эти места известны высоким числом долгожителей.

Некоторые рекомендации следует обсуждать с терапевтом. В частности, ученые из Калифорнии советуют придерживаться пятидневного цикла голодания хотя бы раз в несколько месяцев, ограничивать время приема пищи 12-часовым интервалом, снижать потребление мяса и увеличивать количество растительного белка.

Сложные углеводы, которые можно получать из круп, цельнозерновой муки, фруктов и овощей, должны составлять половину суточного количества калорий. Растительные жиры, получаемые из масла, авокадо, оливок и семечек, должны составлять не менее 30%. Доля белка — всего 10–15%. Тем, кто занимается спортом, этот показатель можно увеличить до 20%.

Предложенный учеными рацион отчасти напоминает средиземноморскую диету (не зря среди исследуемых были греки и итальянцы). Основные продукты: бобовые, цельные зерна, овощи, немного рыбы, орехи и оливковое масло. Следует избегать красного и обработанного мяса, а также ограничить сахар и рафинированное зерно.

Руководитель исследования доктор Лонго называет предложенный вариант питания эволюцией "столетних диет".

Ученые подчеркивают, что рацион необходимо адаптировать под каждого человека индивидуально, и лучше всего это делать под наблюдением врача. Например, пожилым людям доктор Лонго рекомендует немного увеличить количество белка, чтобы противостоять старению организма и потере мышечной массы.