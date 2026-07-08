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Чем заменить хлеб при приготовлении котлет: три лучших альтернативы 0 159

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Котлеты

Хлебобулочные изделия придают котлетам сочность и пышность, но не все хозяйки хотят использовать этот компонент в рецепте.

 

Многие считают хлеб слишком калорийным продуктом.

Кроме того, по традиции к котлетам подходит только ржаное изделие.

Тем не менее, этот компонент можно заменить на другие продукты. Какие альтернативы могут подойти вместо привычного хлеба?

Манная крупа

Этот продукт может заменить как хлеб, так и яйца. В случае замены хлеба, манку следует вводить в сухом виде. Если же требуется заменить яйца, манку нужно предварительно отварить.

При добавлении сухого продукта, фаршу необходимо дать отдохнуть около 15 минут перед жаркой. За это время крупа успеет набухнуть.

Крахмал

Если ваша цель — приготовить пышные котлеты без хлеба, крахмал станет отличным вариантом. Подходят как картофельный, так и кукурузный крахмал.

На каждые полкило фарша потребуется около 20 граммов крахмала.

Кабачки

Этот овощ делает котлеты пышными, сочными, полезными и низкокалорийными. Сначала кабачок очищается от кожуры и натирается на терке.

После этого нужно удалить излишки влаги из полученной массы и добавить её в фарш.

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