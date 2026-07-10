Этот способ маринования не требует стерилизации банок и крышек, а также позволяет долго сохранять тепло в таре.
Приготовление маринованных огурцов по этому рецепту очень простое.
Для начала нужно выбрать свежие и крепкие огурцы без повреждений и тщательно их промыть.
Также понадобятся листья черной смородины, зелень, зубчики чеснока, лавровый лист, а также перец горошком и гвоздика. Эти ингредиенты нужно распределить по чистым и целым банкам.
В последнюю очередь в банки закладываются огурцы.
Чтобы избежать стерилизации, банки с огурцами нужно несколько раз залить кипятком.
Маринад готовится из 4 столовых ложек сахарного песка, 70 граммов соли, специй и нескольких зубчиков чеснока. Как только жидкость закипит, добавьте столовую ложку уксуса, желательно 9-процентного.
После заливки маринада в банки их нужно закрыть и перевернуть дном вверх на 24 часа.
Оставить комментарий