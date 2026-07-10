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Четыре хитрости для приготовления малинового варенья 0 80

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре хитрости для приготовления малинового варенья

Малиновое варенье — это вкусный и полезный запас на зиму, который готовят многие хозяйки.

 

Этот продукт часто появляется на столе при первых признаках простуды.

Известно, что малина, среди всех ягод, больше всего рискует потерять форму и развалиться на крупинки. Какие четыре хитрости помогут сохранить ее целостность?

Спорная роль воды

Многим кажется, что готовка продуктов без предварительной обработки под проточной водой невозможна. Однако из-за этого малина может развалиться, так как активно впитывает жидкость.

Если вы варите варенье из ягод, выращенных без химикатов, можно пропустить этот этап.

Правильная емкость

Выбирайте подходящий таз для варки варенья. Идеально, если он будет широким и невысоким.

Это обеспечит нужную степень готовности с сохранением формы ягод.

Пропорции сахара

Оптимально использовать пропорции 50 на 50: на килограмм ягод следует брать килограмм сахара. Вода в этом случае не понадобится.

Просто засыпьте малину сахаром в таз и оставьте на ночь. Утром можно смело приступать к варке.

Особая технология готовки

Если варить малину традиционным способом, можно потерять ее красивую форму. Поэтому доведите массу до кипения и выключите огонь.

Повторите эту процедуру три раза.

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