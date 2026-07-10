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Как правильно класть мясо на сковороду: секреты от профессионалов 0 139

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно класть мясо на сковороду: секреты от профессионалов

Опытные кулинары знают, что для успешной жарки мяса важно соблюдать несколько правил.

 

К жарке мяса относятся такие этапы, как разморозка, маринад и предварительная обработка. Однако есть один секрет, известный лишь немногим, — это то, какой стороной класть мясо на сковороду.

Секреты жареного мяса

Во-первых, продукт должен быть правильно разморожен. Мясо с льдом на сковороде будет скорее тушиться или вариться, чем жариться.

Специи и соусы могут быть любыми — здесь все зависит от вашей фантазии и вкусовых предпочтений, но это не главное.

Правильная сторона мяса

На первый взгляд может показаться, что выбора нет, но это не так.

Профессионалы советуют сначала обжаривать ту сторону, на которой больше жира. Секрет заключается в том, что, вытапливаясь, жир позволяет поджарить стейк в собственном соку.

Это придаст мясу совершенно другой вкус, который будет отличаться от того, что получится при жарке на растительном масле.

Кстати, что касается масла, то его не рекомендуется использовать при жарке свинины или баранины. Эти виды мяса содержат достаточное количество собственного жира, чтобы обеспечить нужный процесс приготовления.

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